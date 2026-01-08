Nachdem Musks enge Beziehung zu Trump zerbrochen war, stimmten republikanische Abgeordnete im Kongress im Rahmen eines umfassenden Steuer- und Ausgabengesetzes für die Abschaffung der bundesweiten Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge. Zudem schafften sie die Strafzahlungen für Autohersteller ab, die die bundesstaatlichen Vorgaben zur Kraftstoffeffizienz nicht erfüllen. Tesla verkauft in den USA und anderen Märkten sogenannte regulatorische Gutschriften, mit denen andere Automobilhersteller die Emissionsvorschriften einhalten können. Im dritten Quartal ging dieser Erlösstrom im Jahresvergleich um 44 Prozent zurück.