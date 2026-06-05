Die jüngste Berichtssaison bestätigt den positiven Trend. Die Hyperscaler wie Amazon, Google, Microsoft und Oracle lieferten erneut Ergebnisse, welche die Erwartungen übertrafen. Dies zeige, dass sie auf die jüngsten Monster-KI-Investitionen mit einem Umsatzwachstum von über 20 Prozent - sprich dem höchsten Wert seit vier Jahren - bisher erfolgreich monetarisieren können, so Gattiker. Dies habe eine breite Rallye für die «Pickel-und-Schaufeln-Hersteller» des KI-Booms, wie beispielsweise Halbleiter, und darüber hinaus ausgelöst.