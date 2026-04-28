Die bescheidene Performance der Microsoft-Aktien in den vergangenen 15 Monaten ist aber nur zu einem gewissen Teil auf die Zusammenarbeit mit OpenAI zurückzuführen. Vielmehr umtrieb die Anlegerinnen und Anleger die Sorge, Microsoft könnte selbst durch KI disruptiert werden. Die sogenannte «SaaS-Apokalypse» – SaaS steht dabei für «Software as a Service» – hat die Aktien von amerikanischen Softwarefirmen reihenweise einbrechen lassen. Im Vergleich zu den Konkurrenten wie Adobe, Salesforce oder Snowflake mit einer Performance von minus 30 Prozent und mehr hielten sich die Kursabgaben beim Software-Giganten aus Redmond im Staate Washington dagegen noch in überschaubarem Rahmen.