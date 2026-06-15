Die Commerzbank wolle mit «unzutreffenden und irreführenden Informationen» nur ​von den Vorteilen ablenken, die eine Übernahme der Bank und eine Fusion mit der HypoVereinsbank (HVB) «für Aktionäre, weitere Interessengruppen und Deutschland bringen könnte», erklärte die Mailänder Grossbank. UniCredit habe daher die ‌BaFin eingeschaltet. UniCredit reagiert damit auf die Ankündigung der Commerzbank, von der BaFin prüfen zu lassen, ob UniCredit und ihre Derivate-Partner sich abgesprochen hätten («Acting in Concert»). Dann würden ihre Anteile addiert und UniCredit hätte unter Umständen ein höheres Pflichtangebot für die Commerzbank vorlegen müssen. Die Münchner HVB war schon ​vor 20 Jahren ​von UniCredit übernommen worden. Sie ist seither deutlich geschrumpft, aber hoch profitabel.