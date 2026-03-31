Trotz roten Zahlen zuversichtlich

Vor Wochenfrist hatte Newron die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 präsentiert. Der Verlust von 13,2 Millionen Euro fiel dabei weniger überraschend aus als es auf den ersten Blick scheint: Das Vorjahresergebnis, ein Gewinn von 15,8 Millionen, war durch eine Einmalzahlung aus dem Lizenzvertrag mit EA Pharma verzerrt. 2025 flossen Newron insgesamt 19,1 Millionen Euro aus Lizenzeinnahmen und Umsatzbeteiligungen zu, bei Forschungs- und Entwicklungskosten von 15,1 Millionen Euro.