Der Goldpreis hat in den letzten Tagen den Höhenflug fortgesetzt und ist weiter in Richtung der Marke von 2000 Dollar je Feinunze gestiegen. Mit gut 1980 Dollar ist das Edelmetall so wertvoll wie zuletzt im Juli. Seit dem Kurseinbruch Anfang Oktober auf 1820 Dollar hat sich der Goldpreis nach dem Angriff der Hamas auf Israel schnell aufwätrs entwickelt.