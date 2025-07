Experten monierten hauptsächlich die stark gestiegene Verschuldung. Diese zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 29 Prozent auf fast 26 Milliarden Dollar an, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Dennoch kündigte das Unternehmen an, im laufenden Quartal erneut eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen.