Eine Aktie, die seit vielen Jahren mehr oder weniger stark um ihren fairen Wert schwankt, ist Mercedes-Benz Group. In den letzten fünf Jahren beispielsweise notierte die Aktie des Autobauers immer wieder um zehn, 20 oder auch um 30 Prozent unter ihrem Buchwert, also bei KBVs von 0,9, 0,8 oder auch nur von 0,7. In den letzten fünf Jahren gab es kein Jahr, in dem der Kurs des DAX-Konzerns nach solchen Abschlägen zum Buchwert nicht zumindest wieder annähernd auf Höhe des Eigenkapitals gestiegen ist.