Und natürlich so oder so bei den Fans. War der Computerhersteller in den 1980er- und 1990er-Jahren nur etwas für professionalisierte Layouter und Grafiker, so hat sich die Marke mit dem Apfel spätestens mit der Einführung des ersten Smartphones 2007 zum begehrten Muss für Milliarden Menschen weltweit entwickelt.