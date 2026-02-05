Angesichts des fast ungebremsten Laufs über viele Jahre nach oben lautete meine Prognose damals: "Die nächste Marke, die Anleger sich wahrscheinlich bereits auf die Liste gesetzt haben, dürften die 300 Dollar sein.“ Und genau so ist es gekommen. Alphabet hatte dann nicht nur in weniger als zwei Monaten diese Marke erreicht, sondern notiert nun schon bei 335 Dollar. Der damals von mir an dieser Stelle empfohlene Call (ISIN: CH1479378676) hat sich in dieser doch wirklich kurzen Zeit schon vervierfacht, ein Plus von rund 300 Prozent steht so zu Buche.