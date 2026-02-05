"The Sky is the Limit" – das war meine Einschätzung zur Aktie von Alphabet bei der letzten Empfehlung der Tech-Firma Ende September 2025. Die bis 2015 als Google gehandelte Aktie war seit dem Börsengang in 2004 bis Herbst 2025 ohnehin schon auf das 100fache gestiegen und ein Ende des unglaublichen Auftriebs war überhaupt nicht in Sicht. Bei Empfehlung vor fünf Monaten notierte Alphabet bei rund 250 Dollar.
Angesichts des fast ungebremsten Laufs über viele Jahre nach oben lautete meine Prognose damals: "Die nächste Marke, die Anleger sich wahrscheinlich bereits auf die Liste gesetzt haben, dürften die 300 Dollar sein.“ Und genau so ist es gekommen. Alphabet hatte dann nicht nur in weniger als zwei Monaten diese Marke erreicht, sondern notiert nun schon bei 335 Dollar. Der damals von mir an dieser Stelle empfohlene Call (ISIN: CH1479378676) hat sich in dieser doch wirklich kurzen Zeit schon vervierfacht, ein Plus von rund 300 Prozent steht so zu Buche.
Seit zwei Monaten allerdings tritt die Aktie per Saldo auf der Stelle. Dabei ist die Wachstumsstory weiter intakt. Die Haupteinnahmequelle von Alphabet ist Werbung. Im vierten Quartal erzielte der Tech-Riese aus Mountain View in Kalifornien rund 70 Prozent der Umsätze von etwa 114 Milliarden Dollar mit Werbung. Das war in dem Bereich ein Umsatzplus von etwa 14 Prozent. Insgesamt konnte Alphabet den Umsatz in den drei Monaten um 17 Prozent ausbauen.
Aber nicht nur der Umsatz lag über der Schätzung der Analysten von 111 Milliarden Dollar, auch der Gewinn übertraf die Prognose. Während Analysten im Konsten einen Gewinn je Aktie von 2,64 Dollar erwartet hatten, erzielte Alphabet 2,82 Dollar je Anteil. Firmenchef Sundar Pichai kündigte höhere Investments von 175 bis 185 Milliarden Dollar an. Hohe Investitionen reduzieren zwar den aktuellen Gewinn. Aber künftig wird sich das auszahlen.
Aber unabhängig davon, ob sich die Investments von Alphabet in KI und ähnliche Wachstumssegmente in Zukunft rentieren: Charttechnisch betrachtet könnte die Aktie schon kurzfristig um zumindest fünf Prozent auf rund 345 Dollar nach oben klettern.
Denn Alphabet notiert jetzt an der unteren Begrenzungslinie des Aufwärtstrends vom Oktober. Von dort konnte der Titel in den letzten Monaten schon mehrmals um teils zehn Prozent nach oben abprallen und dann sogar bis zu etwa zehn Prozent zulegen.
Passende Partner-Produkte zu Alphabet (Mini Future)
Risikofreudige Anleger hebeln einen möglichen Rebound von der Trendlinie um fünf Prozent mit einem Call und vervielfachen so erwartete Kursgewinne. Ein Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1499903016) würde bei einem Anstieg von Alphabet – hier Alphabet C, ohne Stimmrecht, aber mit einer ziemlich identischen Kursentwicklung wie Alphabet A – auf 345 Dollar etwa 25 Prozent zulegen.
Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1500297960) auf die Aktie von Alphabet A könnte 30 Prozent steigen. Ein noch spekulativeres Zertifikat mit 9er-Hebel (ISIN: CH1518257972) auf die C-Aktie würde um 50 Prozent nach oben klettern.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1499903016
VT Long Mini-Future (Stop Loss 276.92)
|Bank Vontobel
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Gering
|CH1500297960
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 292.26)
|Bank Julius Bär
|Alphabet Inc. (A)
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1518257972
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 311.79)
|UBS
|Alphabet Inc. (C)
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.