Die aktuelle Bewertung bietet auf jeden Fall noch Potential nach oben. Denn in den letzten Quartalen konnte Alphabet die Schätzungen der Analysten teils um Längen übertreffen. Im ersten Quartal 2025 etwa hatten die Experten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,02 Dollar gerechnet, es wurden 2,81 Dollar – 40 Prozent mehr als erwartet und annähernd das Doppelte des Vorjahreszeitraums. Auch im zweiten Quartal konnte der Tech-Konzern den Konsens um rund 15 Prozent übertreffen. Angesichts dieser positiven Serie ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Alphabet auch mit den Daten zum dritten Quartal über der Schätzung der Analysten liegen wird. Die Zahlen kommen in vier Wochen am 28. Oktober und könnten der Aktie weiter Auftrieb geben.