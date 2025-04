Eine von Trump angedeutete mögliche Entspannung im Zollkonflikt schob die Aktie dann Anfang April wieder um zehn Prozent nach oben. Dann kam der nächste Rücksetzer. Vor einem US-Gericht stand Alphabet vor wenigen Tagen als illegaler Monopolist am Pranger. Die mögliche Zerschlagung des Tech-Riesen steht zur Debatte. Alphabet könnte in diesem Fall wahrscheinlich in drei Teile aufgebrochen werden: Die Suchmaschine Google, den Internet-Browser Chrome und das Betriebssystem Android, das in den allermeisten Mobiltelefonen mit Ausnahme von Apple-Geräten installiert ist.