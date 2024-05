Doch was ist mit der alten Börsenweisheit „Sell in May and go away!“? Der Mai ist zur Hälfte gelaufen, und wer auf diesen Rat hört, fürchtet jetzt schwächere Börsenmonate. Alphabet allerdings konnte sich dem Mai-Spuk seit 2019 immer entziehen. In den letzten fünf Jahren kletterte die Aktie nämlich in den auf Mitte Mai folgenden Monaten immer um zumindest fünf bis zehn Prozent.