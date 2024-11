Der Chart zeigt ein klares Bild – zumindest bezogen auf die 40-Tage-Linie: Seit dem Sprung über diesen gleitenden Durchschnittskurs im Jahr 2022 ist die Aktie oft zuerst gefallen und auf die Durchschnittslinie abgerutscht. Von dort prallte Amazon aber seit 2022 so gut wie immer wieder nach oben ab und hat sich so wie ein Affe im Dschungel an einem Baum von einem Ast zum nächsten hochgehangelt.