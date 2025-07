Was für eine Serie: In den letzten vier Quartalen konnte Amazon die Schätzungen der Analysten beim Ergebnis immer übertreffen. Die positive Überraschung beim Gewinn je Aktie lag dabei meist um 20 Prozent. Auch in den Quartalen davor hatte das Dow Jones- und Nasdaq-Mitglied die Gewinn-Prognose der Analysten regelmässig deutlich hinter sich zurückgelassen.