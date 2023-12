Die Chancen stehen also gut, dass die Quartalszahlen in sechs Wochen erneut positiv überraschen und dass die Aktie weiter zulegt. Spannend ist aber auch die Charttechnik. So hat sich Amazon seit Vorlage der Dreimonatszahlen im Oktober wieder an die psychologische Marke beim Widerstand um 150 Dollar herangearbeitet. Fällt die Hürde, sind schnell 160 Dollar drin. Vielleicht wird im ersten Quartal 2024 sogar das Allzeithoch aus 2021 um 186 Dollar wieder erreicht.