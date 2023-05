Jetzt wird es für fundamental orientierte Anleger spannend. Denn mit einem 30er-KGV auf Basis 2025 wäre Amazon dann so günstig bewertet wie wahrscheinlich bisher noch nie in seiner Geschichte. Zu Zeiten des Allzeithochs der Aktie in 2020 und 2021 waren Anleger noch bereit, für Amazon 60er-, ja sogar 80er-KGVs hinzublättern.