Um es auf den Punkt zu bringen: AMD profitiert von KI und dem gigantischen Wachstum der Kapazitäten in den Rechenzentren, ist aber auch bei PCs und Notebooks ein wichtiger Player, etwa als Konkurrent von Intel. Ein wichtiges Standbein der Kalifornier ist daneben auch noch der Gaming-Markt mit Grafikkarten und Spielekonsolen. Das zeigt: AMD hat ein relativ breites Produktportfolio in wachstumsstarken IT-Segmenten und ist dort ein wichtiger Wettbewerber.