Bei Tech-Aktien war in den letzten sechs Monaten nicht viel los. Die Technologiebörse Nasdaq läuft seit Oktober per Saldo nur auf der Stelle, dasselbe gilt für viele Mitglieder im Index. Sogar die noch einige Monate davor angepriesenen Überflieger mit vermeintlich allerbesten Perspektiven wie etwa eine Nvidia, die vom KI-Boom massiv profitiert, kam seither nicht vom Fleck.
Gleiches gilt auch für den Konkurrenten AMD. Der Halbleiterkonzern aus Santa Clara in Kalifornien konnte nach der Kursverdopplung zwischen Mai und Oktober seither nicht mehr zulegen. AMD ist wie Nvidia stark im Bereich KI aktiv und produziert Hochleistungsprozessoren und Grafikchips, die insbesondere auch bei künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen.
Die Chips von AMD werden unter anderem für den Betrieb grosser Sprachmodelle verwendet. Einer der grössten Kunden ist der auf KI und Chatbots spezialisierte Konzern OpenAI. Daneben fertigt AMD auch besonders energieeffiziente und leistungsstarke Prozessoren für Server.
Um es auf den Punkt zu bringen: AMD profitiert von KI und dem gigantischen Wachstum der Kapazitäten in den Rechenzentren, ist aber auch bei PCs und Notebooks ein wichtiger Player, etwa als Konkurrent von Intel. Ein wichtiges Standbein der Kalifornier ist daneben auch noch der Gaming-Markt mit Grafikkarten und Spielekonsolen. Das zeigt: AMD hat ein relativ breites Produktportfolio in wachstumsstarken IT-Segmenten und ist dort ein wichtiger Wettbewerber.
Die operativen Zahlen bestätigen diese Marktstellung. In den letzten fünf Jahren hat AMD den Umsatz auf 34,6 Milliarden Dollar verdoppelt und den Jahresüberschuss um 50 Prozent ausgebaut. Nach den kräftigen Zuwächsen der letzten Jahre ist zumindest mittelfristig mit weiteren Sprüngen zu rechnen.
Für dieses Jahr sagen Analysten ein Gewinnwachstum bei AMD im Vergleich zu 2025 im Konsens um etwa 70 Prozent von 3,96 auf 6,75 Dollar je Aktie voraus. Im nächsten Jahr soll das Ergebnis nochmals um 50 Prozent auf 10,62 Dollar je Anteil zulegen. Für 2028 wird ein Plus von weiteren 30 Prozent auf 13,66 Dollar je Aktie vorausgesagt.
Die enormen Zuwächse scheinen aktuell auch wieder realistischer. Denn nachdem viele Anleger in den letzten Monaten Zweifel am weiteren immensen Wachstum der KI-Branche hatten, liefert KI-Gigant Samsung Electronics jetzt gewaltige Prognosen ab. Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres sagen die Südkoreaner wegen des anhaltenden KI-Booms einen Anstieg beim Gewinn auf das Achtfache voraus.
Passende Partner-Produkte zu AMD (Calls)
Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf AMD. Das Unternehmen dürfte von der hohen Nachfrage im KI-Segment noch stärker als Samsung profitieren. Immerhin ist der Umsatzanteil, den AMD mit von KI beeinflussten Bereichen erzielt, mit rund 50 Prozent um etwa ein Drittel höher als bei Samsung.
So konnten die guten Prognosen bei Samsung auch die Aktie von AMD vor einer Woche deutlich anschieben. Das Nasdaq-Mitglied hat dadurch nun auch wieder die obere Begrenzungslinie seiner Trading-Range zwischen 200 und 260 Dollar erreicht. Da Samsung mit seiner Prognose die Zweifel am aktuell starken Lauf des KI-Sektors offensichtlich zerstreuen konnte, ist bei AMD bei Vorlage der Quartalszahlen am 5. Mai womöglich mit starken Ergebnissen zu rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit ist damit gegeben, dass AMD möglicherweise noch vor Präsentation der Dreimonatszahlen aus der Trading-Range nach oben ausbricht.
Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1494118065) würde den Sprung aus der Trading-Range nach oben und zumindest um zehn Prozent auf das Niveau des bisherigen Allzeithochs um 265 Dollar auf das Dreifache steigern. Mit dem Produkt wären dann also schnelle Kursgewinne von etwa 30 Prozent drin.
Ein Zertifikat mit 4er-Hebel (ISIN: CH1489407804) würde sogar etwa 40 Prozent zulegen. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1552055290) könnte sich fast verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1489407804
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 187.04)
|Bank Julius Bär
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1494118065
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 171.42)
|UBS
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1552055290
VT Long Mini-Future (Stop Loss 225.24)
|Bank Vontobel
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Hoch
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