Wie davor Intel und Nvidia stellt auch AMD OpenAI ein grösseres Aktienpaket in Aussicht. Für AMD ist so ein Ankeraktionär aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz aber Gold wert. Abgesehen davon, dass es OpenAI erst vor wenigen Wochen im Rahmen eines Aktiendeals von ex-Mitarbeitern auf eine Bewertung von etwa 500 Milliarden Dollar kam und damit in etwa doppelt so schwer ist wie AMD, entpuppt sich KI immer mehr zur absoluten Wachstums-Rakete für die Wirtschaft.