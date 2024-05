"Sollten die Quartalszahlen in vier Wochen sogar über der Erwartung liegen, könnte der Kursanstieg auch deutlich schneller gehen" – das war unsere Einschätzung über die Kursperspektiven von Apple Anfang April. Und tatsächlich: Die Aktie des Smartphone-Herstellers ist Ende vergangener Woche hochgeschossen. An nur zwei Tagen ging es mit dem Kurs des Nasdaq-Mitglieds um zehn Prozent nach oben. Die vor einem Monat von uns empfohlenen Calls (ISIN: CH1242046063 und ISIN: CH1245830539) liegen seither bereits mit mehr als 30 und über 40 Prozent im Plus. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.