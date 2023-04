In diesem Umfeld konnte das Edelmetall in den letzten sechs Wochen zehn Prozent an Wert gewinnen. Vor wenigen Tagen fiel die psychologische Marke von 2000 Dollar je Unze. Neben den genannten Gründen für hohe Goldnotierungen gibt es noch ein Argument für steigende Nachfrage nach dem gelben Metall und zusätzlichen Preisauftrieb: Gold wird von immer mehr Anlegern als nachhaltiges Investment und ESG-konform entdeckt. Denn Gold geht nicht kaputt und hat so eine ideale Wertaufbewahrungsfunktion.