Und das ist signifikant: Auf lange Sicht, beispielsweise in den letzten zehn Jahren, lief die Aktie von Barrick Gold fast immer besser als der Goldpreis. Bezogen auf den Startzeitpunkt in 2014 bis 2023 lief die Aktie mit Ausnahme von einigen Monaten insbesondere in 2015 immer besser als Gold. Die Outperformance der Aktie zu Gold in diesem Zeitraum lag insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 sowie von 2019 bis 2023 immer wieder bei 80 oder sogar 100 Prozentpunkten.