Und die Aktie? Die dümpelt nicht weit über ihrem Fünfjahrestief. Immerhin kam aber in den letzten Tagen etwas Leben in den Kurs. Zwei Dinge brachten Schwung in die Notierung. Zum einen stieg die Zahl der Arbeitslosen in den USA im August leicht an. Das bedeutet: Der Druck auf die US-Notenbank, Fed die Zinsen weiter anzuheben, könnte zurückgehen. Und nicht weiter steigende oder in 2024 gar wieder fallende Zinsen würden Aktien und auch Goldminen nach oben ziehen.