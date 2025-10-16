Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf Kurssteigerungen bei Barrick von rund 15 Prozent auf etwa 40 Dollar. Ein Zertifikat mit 3er-Hebel (ISIN: CH1474065088) würde bei einem Anstieg der Aktie um 15 Prozent um etwa 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 4er-Hebel (ISIN: CH1483513805) könnte 60 Prozent steigen. Ein Call mit 9er-Hebel (ISIN: CH1479384344) würde sogar um mehr als 100 Prozent nach oben gehen.