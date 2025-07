Seit der Generalversammlung im Mai heisst die Barrick Gold nicht mehr Barrick Gold, sondern Barrick Mining. Das Unternehmen will mit der Umbenennung einen Strategiewechsel unterstreichen. Das Minenunternehmen aus Toronto in Kanada setzt zwar nach wie vor in erster Linie auf die Förderung und Produktion von Gold. Aber in Zukunft soll auch der bisherige Randbereich Kupfer vorrücken.