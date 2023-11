Börsianer, die ganz konservativ an die Sache herangehen wollen, greifen dabei zu einem Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1253178797) auf das Euro Stoxx 50-Mitglied. Sollte LVMH bis zum Ende der Laufzeit dieser Aktienanleihe am 23. April 2025 nicht auf oder unter die Barriere von 460,13 Euro oder entsprechend um rund 35 Prozent fallen, ist mit dem Zertifikat die Maximalrendite von 12,3 Prozent pro Jahr drin. Nachdem LVMH in diesem Jahr bereits um rund ein Drittel gefallen und die Aktie mit KGVs von unter 20 nicht einmal übertrieben teuer ist, scheint so ein starker weiterer Kursrückschlag auch wenig realistisch.