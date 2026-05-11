Die Empfehlung von AMD an dieser Stelle vor vier Wochen war nicht nur ein Volltreffer, das war ein Überflieger. Meine Prognose, „die Aktie könnte nach oben ausbrechen» ging voll auf. Seit Mitte April hat sich der Kurs des Halbleiterkonzerns fast verdoppelt.
Die damals ebenfalls empfohlenen Calls auf den Tech-Konzern (ISIN: CH1494118065, CH1489407804 und CH1552055290) sind in diesen wenigen Wochen nicht nur auf das Vierfache gestiegen, sondern haben sich sogar wie bei (ISIN: CH1552055290) fast verzehnfacht. 1000 Prozent Gewinn in nur vier Wochen.
Herrschte in den Monaten Oktober bis April die Angst vor, in der Tech-Industrie könnte es zu einem Abflauen der hohen Nachfrage aus dem KI-Bereich kommen, so hat sich das inzwischen ins Gegenteil verkehrt.
Nicht nur, dass Unternehmen des Sektors sich jetzt über die Zukunft eindeutig positiv äussern. Nun spricht sogar einer der grossen Abnehmer der Halbleiter-Industrie von erwarteten «erheblich» höheren Kosten für Speicherchips schon in diesem Quartal.
Für Firmen des Sektors wie AMD bedeutet das: Nicht nur die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund anhaltend hoher Zuwachsraten bei KI und dafür benötigter Rechenzentren steigt und steigt, sondern auch die Preise gehen wegen der hohen Nachfrage möglicherweise steil, «erheblich», nach oben.
Das bedeutet: Der Umsatz von Chip-Konzernen wie AMD dürfte künftig und weiterhin von zwei Seiten angetrieben werden: zum einen vom Nachfrage-Volumen, zum anderen von höheren Preisen. Beides dürfte die Margen – noch dazu bei höheren Umsätzen – kräftig anschieben. Der Gewinn von Firmen im Sektor dürfte massiv nach oben gehen.
Schon ohne den von Apple vorausgesagten Effekt der «erheblich» steigenden Preise in der Halbleiterindustrie konnte AMD seinen Umsatz im ersten Quartal massiv um rund 40 Prozent auf rund zehn Milliarden Dollar ausbauen. AMD profitiert dabei besonders von der hohen Nachfrage nach Chips im Rechenzentren-Geschäft.
Dass sich die Aktie von AMD seit Anfang April verdoppelt hat, wundert also nicht. Zudem explodieren auch die fundamentalen Daten und Kurse anderer Anbieter im Sektor wie etwa von Intel. Analysten halten bei AMD wegen dieses Booms bei Halbleitern bis 2030 Gewinne von etwa 25 bis zu rund 50 Dollar je Aktie für möglich.
Da wäre ein einstelliges KGV drin. Angesichts der enormen Wachstumsraten weit im zweistelligen Prozentbereich im Jahr wäre so eine Gewinnbewertung mehr als günstig. Der Kurs der Aktie könnte sich bis dahin, in zwei oder drei Jahren, verdoppeln oder verdreifachen. Nach dem starken Kursanstieg der letzten sechs Wochen bestehen zwar immer Risiken für eine Korrektur. Doch die Perspektiven sind einfach enorm und auch realistisch.
Nach dem von mir vorausgesagten Ausbruch der Aktie über den Widerstand um 250/260 Dollar Mitte April könnte AMD angesichts des exzellenten Umfelds auf 500 Dollar – entsprechend einem Kursanstieg von rund zehn Prozent – stürmen.
Passende Partner-Produkte zu AMD (Calls)
Risikofreudige Anleger hebeln mögliche Kursgewinne mit einem Call. Ein Zertifikat mit moderatem 2er-Hebel (ISIN: CH1548155766) würde dann 20 Prozent steigen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1560299880) könnte 70 Prozent zulegen. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1562197264) würde sich sogar annähernd verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1548155766
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 242.29)
|Bank Julius Bär
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1560299880
VT Long Mini-Future (Stop Loss 390.51)
|Bank Vontobel
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1562197264
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 396.08)
|UBS
|Advanced Micro Devices Inc.
|Long
|CHF
|Hoch
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