Da wäre ein einstelliges KGV drin. Angesichts der enormen Wachstumsraten weit im zweistelligen Prozentbereich im Jahr wäre so eine Gewinnbewertung mehr als günstig. Der Kurs der Aktie könnte sich bis dahin, in zwei oder drei Jahren, verdoppeln oder verdreifachen. Nach dem starken Kursanstieg der letzten sechs Wochen bestehen zwar immer Risiken für eine Korrektur. Doch die Perspektiven sind einfach enorm und auch realistisch.