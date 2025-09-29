Positive Überraschungen bei Quartalszahlen sind in der Regel auch fast ein Garant für Kurssteigerungen. Bei der letzten Präsentation von Dreimonatszahlen am 30. Juli – die auch über der Erwartung lagen – ging es mit der Aktie von Microsoft rund 25 Dollar oder etwa fünf Prozent nach oben. Zwar ist die Aktie schon drei Wochen später wieder auf ihr Ausgangsniveau zurückgefallen. Aber seither läuft Microsoft an der starken Unterstützung um 510 Dollar.