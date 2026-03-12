Betrachtet man allerdings die Peer Group von Partners Group, zeigen sich auch bei den Konkurrenten ähnliche Kursverläufe. Blackstone etwa hat in diesem Jahr 30 Prozent an Wert verloren. Grund ist die Angst der Börsianer, Vermögensverwalter wie Partners oder Blackstone könnten mit ihren Investments in Softwarefirmen Probleme haben, was die Performance des Portfolios belasten könnte. Auslöser dieser Sorgen ist KI und die Annahme, das künstliche Intelligenz Softwarefirmen zusehends Konkurrenz machten könnte. Der Kursverlauf einer SAP oder von Oracle spiegeln diese Sorgen wider. Beide haben in den letzten Monaten 20, 30 Prozent und mehr an Wert verloren.