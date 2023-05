Der Kurs des Tech-Riesen hat sich 2021 und 2022 mehr als halbiert. Intel liegt damit zwar im allgemeinen Trend bei Tech-Werten - in Zeiten steigender Zinsen sind die Kurse des Sektors in der Regel unter Druck. So hat etwa die weltweit grösste Technologiebörse Nasdaq im vergangenen Jahr 25 Prozent verloren. Aber bei Intel kommt es derzeit doppelt hart. Zum einen fallen die Umsätze wegen der konjunkturellen Bremsspuren und entsprechend fallender Nachfrage nach Computerchips, aber auch nach den Angeboten im Bereich der künstlichen Intelligenz.