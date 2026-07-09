Der Kursanstieg von Unicredit wundert mich nicht. Denn die Italiener werden von der Übernahme des Frankfurter Traditions-Geldhauses deutlich profitieren. Der Abbau von tausenden Banker-Jobs wird wohl kommen, es winken hohe Synergieeffekte. So hat Unicredit beispielsweise 2005 die deutsche HypoVereinsbank übernommen, und was spricht dagegen, dass die Italiener die beiden deutschen Banken und deren Marken oder Filialen mehr oder weniger zusammenlegen?