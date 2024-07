1000 Punkte ist der Nasdaq 100-Index seit der letzten Empfehlung an dieser Stelle vor knapp einem Monat schon gestiegen. Das sind rund fünf Prozent. Die damals, Mitte Juni, empfohlenen Calls (ISIN: CH1301977646 und ISIN: CH1309013584) liegen damit in wenigen Wochen schon mit 20 und 25 Prozent im Plus.