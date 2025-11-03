Positiv ist auch der Ausblick. Die Nachfrage nach Cloud- und KI-Dienstleistungen bleibt hoch und damit ist weiterhin mit grossen Sprüngen bei Amazon zu rechnen. Und dann ist da noch der im Oktober angekündigte Abbau von 14000 Arbeitsplätzen in der Verwaltung. Firmenchef Jeff Bezos will diese Jobs durch KI ersetzen und insgesamt stehen bis zu 30'000 Stellen auf dem Prüfstand. Das ist bemerkenswert! Während sich viele Unternehmen bei rasant steigendem Gewinn aufblähen und einen Wasserkopf ausbilden, setzt Amazon trotz Gewinnverdreifachung in vier Jahren kaum Speck an.