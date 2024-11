Tatsächlich waren die Zahlen stark und bis Ende Januar, in nur vier Wochen nach Empfehlung, lag das Kursplus des Tech-Konzerns bei 20 Prozent. Was sehr selten ist, vor allem bei den volatilen Tech-Unternehmen an der Nasdaq: Der Kurs ging seither mit relativ geringen Korrekturen von bis etwa maximal zehn Prozent weiter steil nach oben.