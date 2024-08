Zurück zum Chart: Nimmt man den Kursverlauf der Aktie in den letzten acht Jahren, so ist LVMH in dem Zeitraum mehrfach von der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends nach oben abgeprallt. Kurssteigerungen von zehn Prozent in wenigen Monaten und mehr waren dabei so gut wie immer drin.