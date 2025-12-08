Vier Monate sind seit der letzten Empfehlung vergangen - und der Dow Jones hat sich seither entwickelt wie Mitte August vorausgesagt: Der weltweite Leitindex ist über den Widerstand bei 45'000 Punkten nach oben ausgebrochen und konnte dabei rund sieben Prozent zulegen. Die damals ebenfalls empfohlenen Calls (ISIN: CH1439413894, CH1447802062, CH1463805858) auf den Index liegen zwischen 50 und knapp 150 Prozent im Gewinn.
Angesichts der Rekordstände an der Wall Street fragen sich immer mehr Anleger: Wie geht es weiter? Aussteigen oder Gewinne weiterlaufen lassen? Und was machen die Börsianer, die noch nicht investiert sind? Finger weg oder lohnt der Einstieg noch?
Fundamental interessant sind die Ergebnisse des Verkaufsvolumens vom Wochenende vor einer Woche. Von Freitag bis Montag – Black Friday bis Cyber Monday – war in den USA und in vielen anderen Ländern ein langes Einkaufswochenende. Die Händler locken an den Tagen mit hohen Rabatten und der Cyber Monday, der sich auf Online-Angebote konzentriert, kann dabei immer mehr zulegen.
Die Einkaufstage zwischen Black Friday und Cyber Monday gelten auch als Start in USA in die Einkaufssaison zu Weihnachten. Und das ist für die Konjunktur ein ganz wichtiges Ereignis. Halten sich die Konsumenten mit Käufen zurück, deutet das eher auf schwaches Wachstum hin. Werfen die Verbraucher dagegen mit Geld um sich, scheint die Wirtschaft gut zu laufen.
In diesem Jahr auf jeden Fall stehen die Zeichen auf Wachstum in den USA. So stiegen die Umsätze im Online-Handel am diesjährigen Black Friday um 9,1 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar, am Cyber Monday gingen die Erlöse um 7,1 Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar nach oben. Im stationären Handel gab es bei der Zahl der Kunden, die am Black Friday-Wochenende in Geschäften waren, einen Anstieg um drei Prozent auf 129,5 Millionen Menschen.
Konsumenten sind also in Kauflaune, und das könnte der US-Konjunktur Auftrieb geben. Bei den Handelskonzernen – auch den grossen Tech-Riesen wie etwa Apple oder Amazon – könnten starke Black Friday-Daten bei Vorlage im Januar für Überraschungen und steigende Kurse sorgen.
Es könnte aber nicht nur Rückenwind vom Einkaufswochenende geben, sondern auch von der Statistik. Denn historisch betrachtet sind die Monate Dezember bis März gute bis die besten Börsenmonate. In den letzten 30 Jahren beispielsweise zeigten Dezember, Januar, Februar und März in etwa 60 bis 70 Prozent der Jahre eine positive Kursentwicklung im Dow Jones. Jetzt ist der Dow Jones über die 40 Tage-Linie nach oben ausgebrochen. Seit Mai kam es bereits zum fünften Mal zu einem Rebound von dieser Linie oder einem Ausbruch. Bisher folgten darauf schnelle Kursgewinne meist von fünf bis zehn Prozent.
Passende Partner-Produkte zu Dow Jones und Nasdaq (Calls)
Risikofreudige Anleger setzen jetzt wieder auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends nach dem Ausbruch über die Durchschnittslinie und weitere Kurssteigerungen um etwa fünf bis zehn Prozent. Möglicherweise sind noch in diesem Jahr im Dow Jones 50'000 Punkte drin.
Bei einem Kursanstieg des Index um fünf Prozent könnte ein Call auf den Index mit 4er-Hebel (ISIN: CH1215596722) 20 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1439413902) würde etwa 30 Prozent klettern. Bei einem Anstieg des Index um zehn Prozent wären die Gewinne doppelt so hoch.
Übrigens: Wer auf gute Black Friday-Zahlen aus dem Tech-Bereich setzen will, der greift zu einem Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1463737655) auf den Nasdaq 100. Immerhin sind im Tech-Index zahllose Firmen wie Amazon, Apple, Adyen oder Shopify vertreten, die stark vom Einkaufswochenende profitieren.
Läuft es dann wie geschildert im Dow Jones stark, wirkt die Nasdaq oft wie eine Art Hebel auf den weltweiten Leitindex. Sollte die Nasdaq fünf bis zehn Prozent zulegen, verspricht dieser Call ein Plus zwischen 50 Prozent und 100 Prozent.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1215596722
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 36.543.40)
|UBS
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|CHF
|Gering
|CH1439413902
VT Long Mini-Future (Stop Loss 40.160.00)
|Bank Vontobel
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1463737655
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 22.816.40)
|Bank Julius Bär
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.