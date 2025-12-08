Es könnte aber nicht nur Rückenwind vom Einkaufswochenende geben, sondern auch von der Statistik. Denn historisch betrachtet sind die Monate Dezember bis März gute bis die besten Börsenmonate. In den letzten 30 Jahren beispielsweise zeigten Dezember, Januar, Februar und März in etwa 60 bis 70 Prozent der Jahre eine positive Kursentwicklung im Dow Jones. Jetzt ist der Dow Jones über die 40 Tage-Linie nach oben ausgebrochen. Seit Mai kam es bereits zum fünften Mal zu einem Rebound von dieser Linie oder einem Ausbruch. Bisher folgten darauf schnelle Kursgewinne meist von fünf bis zehn Prozent.