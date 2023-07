Marketing-Berater mögen angesichts hoher Honorare begeistert sein, aber ob es eine gute Idee ist, eine eingeführte Marke, einen bekannten Markennamen, durch Neues zu ersetzen, ist nicht sicher. Zumindest kurzfristig kann das in die Hose gehen. Die Kaufhauskette und Versandhändler KarstadtQuelle war so ein Beispiel. Die Umbenennung in den Exotennamen Arcandor ging voll daneben. Schon wenige Jahre später kam die Pleite des DAX-Konzerns.