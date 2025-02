Nun hat Thyssen-Chef Miguel Lopez erst vor wenigen Tagen den Börsengang von TKMS noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Zwar will ThyssenKrupp nach dem geplanten IPO der Tochter zumindest 51 Prozent der Aktien halten. Doch der Rest soll an die Aktionäre von ThyssenKrupp gehen.