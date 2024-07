Erstaunlich ist dabei der Zeitpunkt des 25-Jahres-Hochs im Index. Denn im Euro-Raum sieht es derzeit alles andere als rosig aus. Die Zinsen wurden von der EZB zwar reduziert, wahrscheinlich wird es aber so schnell keinen weiteren Zinsschritt nach unten geben. Dann ist das Wachstum schwach und die grösste Volkswirtschaft der Euro-Zone, Deutschland, dürfte nach einer Rezession in 2023 auch in diesem Jahr schrumpfen. Zwei Rezessionsjahre in Folge bei den Nachbarn, das ist lange her. Und dazu kommen noch politische Krisen in den beiden grössten Euro-Ländern Frankreich und Deutschland.