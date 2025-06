Damals, im Rahmen des Jahrtausendbooms, war der Index der grössten Euro-Blue-Chips innert fünf Jahren auf das Fünffache hochgeschossen. Erstaunt waren viele Anleger nun, dass der EuroStoxx 50 trotz der zahllosen Krisen in Europa, der Konjunkturschwäche, der politischen Streitereien, der Exit-Phantasien mehrerer Länder, dann doch in 2023, 2024 und in diesem Jahr deutlich steigen konnte.