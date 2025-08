Die Empfehlung ging bisher voll auf. Ende Juni wurde an dieser Stelle zum Einstieg an die Nasdaq geraten. Dafür gab es fundamentale und charttechnische Gründe. Von fundamentaler Seite kam Phantasie beispielsweise aus möglichen Zinssenkungen der US-Notenbank. Charttechnisch gesehen war der Nasdaq 100-Index nur kurz davor nicht nur über die psychologische Marke bei 22'000 Punkten gesprungen, sondern hatte auch noch den Widerstand beim Allzeithoch vom Dezember und Februar bei etwa 22100 Punkten nach oben durchbrochen. In diesem Jahr hielt ich bei Empfehlung Ende Juni im Nasdaq 100 noch Kurssteigerungen auf 25000 Punkte für möglich.