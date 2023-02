Seit 2009 gab es nur Nettozukäufe und so stiegen die Goldbestände der globalen Zentralbanken in den letzten 14 Jahren beständig an. Im vergangenen Jahr wurde nach Berechnungen der Branchenorganisation World Gold Council von den Notenbankern sogar so viel Gold gekauft wie seit 1967 nicht. Im Vergleich zu 2021 gab es einen Anstieg der Nettokäufe durch Zentralbanken um 152 Prozent auf 1136 Tonnen. Am meisten kauften dabei China und die Türkei und in beiden Ländern hat der Goldbestand in den Tresoren neue Allzeithochs erreicht. Russland – in den letzten Jahren war das Land oft der grösste Nettokäufer weltweit – taucht seit einem Jahr nicht mehr in der Statistik auf, Daten werden aus Moskau nicht gemeldet.