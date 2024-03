"Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles!" Dieses Zitat vom Dichterfürsten Johann Wolfang von Goethe ist 200 Jahre alt, beschreibt aber ganz aktuell ein Phänomen: Gold ist immer und schon seit ganz langer Zeit im Fokus der Menschen und der Anleger. Lag die Faszination vor Jahrhunderten und Jahrtausenden auf der Wertbeständigkeit in Form von Unverwüstbarkeit, so ist in der langen Gold-Tradition auch noch ein Krisen- und Inflationsschutz dazu gekommen.