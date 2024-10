Risikofreudige Anleger allerdings, für die Gold für sich betrachtet ein Investment wie jedes andere ist, fangen an zu rechnen. 35 Prozent Plus bei einem Direktinvestment in den Basiswert in diesem Jahr, und mit einem Call war sogar noch viel mehr drin. Die an dieser Stelle erst vor vier Wochen empfohlenen Zertifikate auf Gold (ISIN: CH1325130248 und ISIN: CH1338923670) beispielsweise liegen schon in diesem kurzen Zeitraum mit 30 und 40 Prozent im Gewinn.