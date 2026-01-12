Das war ein Gewinn mit Ansage, und tatsächlich ist Gold nach oben durchmarschiert. Seit der letzten Empfehlung von Gold an dieser Stelle Anfang Dezember 2024 ist das Edelmetall um 80 Prozent gestiegen. Alle, wirklich alle damaligen Widerstände oder Hürden im Chart sind überwunden.
Die damals ebenfalls von mir bei dieser Gelegenheit zum Kauf empfohlenen Calls (ISIN: CH1364384102 und CH1374325277) auf das gelbe Metall bringen Gewinne von 500 und 800 Prozent, sind damit also auf das Sechs- und sogar Neunfache hochgeschossen.
Vor 13 Monaten war für mich Hauptgrund der Empfehlung das ganz klare eindeutige Chartmuster des Edelmetalls. Wer bei Gold nämlich zwischen etwa Ende November oder Anfang Dezember einsteigt, der kann seit Jahrzehnten mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit von etwa 90 Prozent im folgenden Jahr mit dem Edelmetall Gewinne zumindest zwischen fünf und zehn Prozent erzielen.
Irgendwann im Folgejahr war Gold in dem im gewählten Zeitraum von 20 Jahren mit Ausnahme von 2011 und 2012 in jedem Jahr nach Einstieg im November oder Dezember entsprechend gestiegen. Das war fast schon wie die Lizenz zum Gelddrucken. Dass Gold nun aber so extrem hochgeschossen ist, liegt sicher nur zum Teil am aufgezeigten Kursmuster.
Denn es zeigen sich ganz klar zwei weitere Kurstreiber: Zum einen die nach wie vor grosse Unsicherheit in weiten Teilen der Welt. Erst der Ukraine-Krieg, dann Venezuela und überhaupt haben viele Anleger kein Vertrauen in die US-Regierung. Manche glauben gar, US-Präsident Donald Trump könnte das Ende der Demokratie in den Staaten bringen. Die Flucht ins Gold als sicherer Hafen ist so erklärbar.
Ein weiterer Grund: Die Nachfrage ist nicht nur seitens der Privatanleger und Investoren hoch, vielmehr setzen auch die internationalen Zentralbanken zusehends auf das Edelmetall. Die Branchenorganisation World Gold Council geht davon aus, dass die Notenbanken im vergangenen Jahr bis zu 900 Tonnen – oder knapp 30 Millionen Unzen – eingesammelt haben. Das entspricht etwa drei Prozent des gesamten Goldbestands der Notenbanken. Und das wiederum sind etwa 0,5 Prozent des gesamten jemals auf der Erde ausgegrabenen Goldes.
Schon Anfang der 20er-Jahre traten die Notenbanken mit stark erhöhten Goldkäufen auf und 2025 macht da also keine Ausnahme. Man könnte Schlussfolgern, dass die Zentralbanken weltweit zusehends ein schwindendes Vertrauen in die eigene Währung haben. Ja vielleicht wird weltweit schon von den Notenbanken eine Art von Goldstandard, bei dem das von den Zentralbanken ausgegebene Bargeld in Form von Münzen oder Banknoten durch entsprechend fix festgesetzte Goldreserven abgesichert ist, vorbereitet. Wer weiss das schon?
Auf jeden Fall ist Gold einfach nicht zu bremsen und hat jetzt die psychologisch wichtige Marke von 4500 Dollar je Unze erreicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Goldanleger bereits die nächste psychologische grosse Hürde – die 5000 Dollar für die Unze – auf ihrer Agenda stehen haben.
Passende Partner-Produkte zu Gold
Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den schnellen Sturm des Goldpreises auf diese Marke. Mit einem Zertifikat auf das Edelmetall mit 7er-Hebel (ISIN: CH1489255807) würde ein erwarteter Kursanstieg bei Gold von zehn Prozent in etwa auf das Siebenfache gehebelt.
Ein Call mit 10er-Hebel (ISIN: CH1504395679) würde sich verdoppeln, ein Produkt mit hochspekulativem 19er-Hebel (ISIN: CH1518224691) gar verdreifachen. Ein unerwarteter Kursrückschlag von Gold vom aktuellen Preislevel um 4500 Dollar um etwa fünf Prozent auf den Stopp-Loss-Level des Calls von 4348 Dollar würde allerdings das vorzeitige Aus bedeuten und hohe Kursverluste beim Call mit sich bringen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1489255807
VT Long Mini-Future (Stop Loss 3.919.20)
|Bank Vontobel
|Gold (USD)
|Long
|CHF
|CH1504395679
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 4.150.48)
|Leonteq Securities
|Gold (USD)
|Long
|CHF
|CH1518224691
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 4.346.79)
|UBS
|Gold (USD)
|Long
|CHF
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.