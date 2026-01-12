Schon Anfang der 20er-Jahre traten die Notenbanken mit stark erhöhten Goldkäufen auf und 2025 macht da also keine Ausnahme. Man könnte Schlussfolgern, dass die Zentralbanken weltweit zusehends ein schwindendes Vertrauen in die eigene Währung haben. Ja vielleicht wird weltweit schon von den Notenbanken eine Art von Goldstandard, bei dem das von den Zentralbanken ausgegebene Bargeld in Form von Münzen oder Banknoten durch entsprechend fix festgesetzte Goldreserven abgesichert ist, vorbereitet. Wer weiss das schon?