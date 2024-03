Bringt Silber in diesem Jahr ohnehin bereits ein Plus von zehn Prozent, so hinkt es dem Edelmetall Nummer eins – Gold – doch hinterher. Anders als Gold, das vor einer Woche neue Kursrekorde aufstellen konnte, ist Silber nämlich nicht im Höhenflug. Vielmehr läuft Silber bereits seit etwa vier Jahren mehr oder weniger in einer engen Trading-Range zwischen 22 und 28 Dollar.