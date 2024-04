Ein Call mit konservativem 3er-Hebel (ISIN: CH1202357344) verspricht bei einem Goldpreisanstieg auf 2500 Dollar ein Plus von etwa 30 Prozent. Ein etwas riskanteres Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1290675144) könnte dann sogar um 50 bis 60 Prozent zulegen. Sollte Gold in diesem Jahr ohne grössere Korrekturen die 3000 Dollar erreichen, wäre mit diesem Call sogar ein Plus von fast 200 Prozent, also eine Verdreifachung, möglich.