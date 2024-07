Die Zahlen zu Angebot und Nachfrage am weltweiten Goldmarkt im Halbjahr – diese werden wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen vorliegen – könnten weiteren Rückenwind für das Edelmetall bringen. Immerhin ist Gold über alle Assetklassen in diesem Jahr mit einem Plus von 20 Prozent einer der Top-Performer überhaupt.