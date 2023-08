Und genau so ist es gekommen. Silber hat in knapp zwei Wochen fast zehn Prozent an Wert verloren. Der spekulativste Put unserer Empfehlungen mit seinem damaligem 7er-Hebel liegt bereits mit 66,9 Prozent im Plus. Sogar das konservative Zertifikat mit dem damaligem 3er-Hebel bringt einen schnellen Gewinn von 29,1 Prozent. Nach dem erwarteten und rasanten Rebound von der oberen Begrenzung der Handelsspanne ist das Kursziel erreicht, Gewinnmitnahmen zu empfehlen.