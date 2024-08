Da Gold in den letzten Monaten gestiegen, Silber aber gefallen ist, liegt das Gold-Silver-Ratio derzeit mit 88 wieder an der oberen Linie dieses Preisverhältnisses. Betrachtet man den Chart des Gold-Silver-Ratios seit 2022, scheint es ziemlich wahrscheinlich, dass das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber schon bald, möglicherweise bereits in wenigen Wochen, wieder dreht und in Richtung 80 fällt.